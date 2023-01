Larissa, do BBB 23, é professora de Educação Física e faz parte do time Pipoca

Larissa tem 24 anos e é professora de Educação Física. A integrante do time Pipoca nasceu em Sombrio, Santa Catarina, e mudou-se para Criciúma, quando adulta, para realizar o sonho de morar em uma cidade maior. A catarinense cresceu com a mãe e as quatro irmãs, e conta que sempre foi uma criança extrovertida, mas que precisou começar a trabalhar muito cedo para ajudar nas despesas da casa. No vestibular, passou para Direito, que começou a cursar, mas não gostou e mudou para Educação Física, carreira pela qual se apaixonou. Atualmente, é professora da disciplina em uma escola e também atua como personal trainer.

Brilha por onde passa

A catarinense conta que por onde chega chama a atenção por ser exibida, espontânea e faladeira. Acredita que uma das coisas que poderia eliminá-la do BBB é justamente o fato de falar demais. “Sou muito alegre, acordo nos 220 volts, e sei que isso pode incomodar muita gente”, diz.

Não aceita críticas

“Só tenho paciência com criança mesmo, com adulto não tenho muita”, avisa.

Ela revela, ainda, que é meio desastrada e desatenta, o que pode atrapalhar um pouco seu desempenho no jogo. Acrescenta que não gosta de ser criticada e achar que está sendo enganada a tira do sério. Mas, ressalva que adora um bom embate e se orgulha de geralmente ter bons argumentos. Elege a ambição como uma de suas características.

Sempre sonhou em fazer parte do BBB

Larissa é fã do programa e tentou a inscrição em outras edições. “Sempre idealizei estar no BBB. Era um sonho, e eu sabia que uma hora iria chegar”, lembra ela, que pretende “dar o nome” nas festas da casa, assim como faz quando sai para baladas, hoje em dia. “Só vou embora quando estão levando o som”, afirma.