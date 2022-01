Relembre os 21 vencedores do 'BBB', por onde andam e o que fizeram com o prêmio do reality

Na contagem regressiva para o “Big Brother Brasil 22”, o que não falta é gente ansiosa para saber quem são os novos brasileiros que farão parte da lista de pessoas que certamente terão uma grande virada em suas vidas. É essa a grande promessa do “BBB”, que passou a ter figuras públicas em suas edições mais recentes, tornando ainda maior a exposição para os participantes da casa - que mesmo sem o grande prêmio de vencedores, têm saído da casa ao menos com a possibilidade de trabalhar com as imagens que constroem ali.

Kleber Bambam (BBB 1) e Rodrigo Cowboy (BBB 2)

Mas essa é uma realidade recente. Comparando com vencedores de edições passadas, é possível identificar até mesmo vencedores que já vivem bem longe da fama (e da glória). Rodrigo Cowboy, vencedor do “BBB 2”, por exemplo, virou notícia em 2020 quando revelou que mora de aluguel. Ele trabalha como corretor de imóveis, e à época do programa, investiu o prêmio de R$ 500 mil em um negócio que não conhecia: comprou mil bezerros por R$ 350 cada.

Kleber Bambam, vencedor do primeiro “BBB”, segue nos holofotes até hoje. Fisiculturista e influenciador, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e a notícia mais recente sobre a conta bancária é que ele comprou um carro avaliado em R$ 1,5 milhão no final de 2021, três vezes o prêmio que recebeu do programa.

Dhomini (BBB 3) e Cida (BBB 4)

Dhomini Ferreira, que levou os R$ 500 mil no “BBB 3”, contou em 2019 que não vivia mais com o prêmio do reality. Atualmente ele tem um negócio de venda de jóias e dá palestras motivacionais sobre empreendedorismo.

A primeira mulher a levar o prêmio do reality foi Cida, em 2004, que chegou a comprar a casa dos sonhos mas acabou perdendo o dinheiro do programa. Recentemente, ela disse em entrevista que vem procurando sua melhor versão, focada principalmente em cuidados com o corpo.

Jean Wyllys (BBB 5)

Vencedor do “BBB 5”, Jean Wyllys foi o primeiro a faturar o prêmio de R$ 1 milhão, e talvez seja a figura que mais se manteve relevante desde o reality. Atualmente fazendo doutorado em Ciência Política na Universidade de Barcelona, Jean - um dos grandes nomes da luta LGBTQIA+ no Brasil - precisou desistir do mandato de deputado federal em 2019, e saiu do país por conta de ameaças de morte.

Mara (BBB 6)

Mara Viana, que venceu o “BBB 6”, pode não ter virado celebridade, mas o prêmio definitivamente mudou sua vida. No começo de 2021 ela virou notícia quando contou ter multiplicado o prêmio do reality. Mara investiu em imóveis e comprou uma pousada em Porto Seguro, na Bahia. Em 2020 ela demoliu a pousada para construir um prédio avaliado em R$ 3 milhões.

Alemão (BBB 7)

Diego Alemão, que levou o prêmio do “BBB 7”, também investiu no mercado imobiliário. Em uma entrevista, em 2019, ele contou que fez render o dinheiro do programa e também o que ganhou com publicidade na época.

Rafinha (BBB 8) e Max (BBB 9)

Rafinha, vencedor do “BBB 8” investiu o prêmio de R$ 1 milhão em imóveis e embarcou no sonho de trabalhar como tatuador. Ele ainda é telespectador assíduo do reality.

Já Max Porto, campeão da nona edição, disse recentemente que não sobrou nada do prêmio de R$ 1 milhão; e no ano passado, virou notícia depois de anunciar um curso de mentoria para vencer o programa, onde cobrava R$ 999 por suas horas de aulas on-line.

Dourado (BBB 10), Maria (BBB 11) e Fael (BBB 12)

O primeiro a levar o prêmio de R$ 1,5 milhão foi Marcelo Dourado, no “BBB10”. Ele disse ter gastado tudo com jogos de azar, mas também ajudou a família e investiu na carreira de atleta. No ano passado, virou notícia ao oferecer um serviço de mensagens em vídeo para fãs, cobrando R$ 120 por cada uma.

Maria Melilo, vencedora da edição seguinte, usou o prêmio para comprar um apartamento em São Paulo. Investiu o restante em aplicações.

Fael Cordeiro, que venceu o “BBB 12” com 92% dos votos, investiu o prêmio em duas fazendas, e decidiu se manter longe da vida de famoso.

Fernanda (BBB 13), Vanessa (BBB 14) e Cézar (BBB 15)

Fernanda Keulla, do “BBB 13”, usou o premio para pagar a faculdade de Medicina da irmã, reformar a casa dos pais em MG, e deu o restante para o pai administrar. No ano passado, Keulla deixou a apresentação do “Rede BBB”.

Já Vanessa Mesquita, vencedora do “BBB 14”, investiu o dinheiro. Veterinária, recentemente ela também passou a investir em conteúdos sensuais no OnlyFans.

O último homem a vencer um “BBB” foi Cézar Lima, na edição 15. Recentemente ele disse ainda ter todo o valor do prêmio, que aplicou em investimentos. Ele tem desejo de participar de um novo reality.

Munik (BBB 16), Emilly (BBB 17), Gleici (BBB 18), Paula (BBB 19), Thelma (BBB 20) e Juliette (BBB 21)

As últimas seis pessoas coroadas com o prêmio de R$ 1,5 milhão do “BBB” são todas mulheres. Munik Nunes é a mais antiga, vencedora do “BBB 16” que dividiu o prêmio com os pais. Ela foi seguida por Emilly Araujo, do “BBB 17”; Gleici Damasceno, do “BBB 18”; Paula Von Sperling, do “BBB 19”; Thelma Assis, do “BBB 20”; e Juliette Freire, do “BBB 21”. Todas têm milhões de seguidores das redes sociais e trabalham com suas influências.