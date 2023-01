BBB 23: Edição deste ano contará com ‘Poder Coringa’; entenda a dinâmica

A nova edição do Big Brother Brasil começa no dia 16, recheada de novidades, algumas já divulgadas pelo diretor Boninho. Nesta quinta-feira (12), durante o Big Day, quando os participantes são anunciados, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, falou sobre uma das nova dinâmica do reality, chamada “Poder Coringa”.

Como funcionará o “Poder Coringa”?

Segundo Schmidt, a novidade será como um “card do poder”. Antes das compras, um benefício será disponibilizado para os jogadores comprarem.

A dinâmica funcionará como um leilão, onde cada jogador, dentro do confessionário, dirá quanto está disposto a pagar pela vantagem. O pagamento será feito com as estalecas, “moedas” conquistadas durante o confinamento, e que servem para comprar alimentos, bebidas e itens para as festas.

Ao final dos lances dados pelos brothers, o resultado será divulgado para todos e apenas um jogador, que der a maior quantidade de estalecas, será beneficiado.

