Sabrina Sato abre o jogo sobre o que "ama" no pós sexo; confira

A apresentadora Sabrina Sato revelou em gravação ao programa “Verão Saia Justa”, do GNT, o que costuma fazer após o sexo. Em sua última participação ao programa que vai ao ar nesta quarta-feira, (1), Sabrina Sato e a vencedora do BBB 21, Juliette, foram questionadas por Astrid Fontenelle sobre quem são depois da relação sexual.

Durante a conversa, Sabrina comentou que depende da intensidade da relação. Juliette, que foi atração musical da temporada de verão, é totalmente diferente de Sato e afirmou durante a entrevista que ama uma conchinha após o ato.

“Dá uma preguiça de conversar? Eu gosto de dormir. Capoto se o sexo for muito bom, não tomo banho nem nada”, comentou Sabrina. A ex BBB e cantora Juliette disse que pratica os momentos de conversa com o parceiro. “Quando o sexo é com uma pessoa que você tem relação, tem conchinha, tem conversa, eu amo”, contou.

Finalizando a temporada do programa, Sabrina Sato se despede para seguir com seus atuais projetos #CarnavaldaSabrina e The Masked Singer Brasil, onde é jurada.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)