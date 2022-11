Sabrina Sato faz revelação chocante sobre sexo com o marido: ‘dormi no meio’

Sabrina Sato abriu o jogo sobre uma situação que aconteceu durante o sexo com o marido, o ator Duda Nagle. A apresentadora participou do programa “Lady Night”, com Tatá Werneck, e animou a plateia ao contar alguns detalhes mais intimos sobre as 'noites de amor'. Entenda.

No início da conversa com Tatá, a humorista perguntou se Sabrina coloca a filha Zoe, de 3 anos, para dormir com ela e o marido, como uma maneira de evitar que a menina tenha um irmãozinho. Foi então que Sabrina passou a falar abertamente sobre a vida sexual com o companheiro.

“Gente, eu faço isso toda a noite. Você também faz?”, disse Sabrina, aos risos. “Eu não falo com o Rafa. Ele é um inquilino, mas me come”, brincou Tatá, ao mencionar o marido, Rafa Vitti.

Sabrina brinca sobre a frequência que Tatá faz sexo. “Mas aí você quer toda noite? Gente, Tatá, você é muito animada. Você não chega cansada em casa e vai transar? Não está cansada?'”. “Eu estou cansada, exausta, mas o Rafa ele se anima com qualquer coisa…”, explicou a apresentadora, continuando a brincadeira.

Foi nesse momento que Sabrina revelou já ter dormido durante o sexo com Duda Nagle. “Ah, é muita testosterona. Dá muito trabalho. Essa noite eu dormi transando. Juro, não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo”, afirmou a famosa.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)