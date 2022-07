Sabrina Sato revela vício por vibradores: 'Tenho uns 40'

Sabrina Sato, 41 anos, não escondeu sua rotina íntima dos telespectadores do programa "Saia Justa" (GNT), que foi exibido nesta quarta-feira (20).

Ela falou sobre uma das suas retinas sexuais. Sato explicou sobre o seu gosto por brinquedos eróticos, e contou quantos possui na sua coleção: "Tenho uns 40, vários... Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores".

A apresentadora revelou ter dado um dos seus brinquedos antigos para Astrid Fontenelle, que contou que pretende usá-lo em breve.

Com tantas variedades disponíveis no mercado, Sabrina se disse impressionada com as opções encontradas nos sex shops no Japão. "Trouxe duas malas só de vibradores”, revelou.

Porém, algumas situações nada comum já ocorreram com ela. Por exemplo, a apresentadora já esqueceu uma mala de brinquedos no hotel, e teve que ligar para o local. "Esqueci na cama, tive que pedir de volta. Eu levo nas viagens, para poder dormir bem", explicou.

Tia Má, que também era convidada da atração, contou que uma médica indicou o uso de vibrador durante a sua gestão. Ela contou que sentia muitas dores durante a gravidez, por conta de deslocamento do assoalho pélvico, e se surpreendeu com a indicação de sua médica.

"Sentia muitas dores e minha ginecologista disse que eu tinha que me masturbar para melhorar. Respondi: 'Eita, que coisa boa'", disse ela, em tom bem-humorado.