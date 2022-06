Sabrina Sato fala sobre crise no casamento: 'A mesma rol* faz isso com a gente'; vídeo

A apresentadora Sabrina Sato, recém-contratada da TV Globo, abriu o jogo sobre a suposta crise no casamento com Duda Nagle durante uma entrevista exclusiva ao colunista Leo Dias. No bate-papo, a artista revelou que as barreiras na relação já foram superadas e que os dois demoraram a perceber que, de fato, havia um problema.

A notícia sobre a crise no relacionamento foi dada por Léo Dias logo após Duda não acompanhar Sabrina em uma viagem para comemorar o revéillon, na Bahia. "A gente não estava nas mil maravilhsas, mas só que nem a gente sabia. Demora um tempo até o casal admitir que está passando por uma crise. Ninguém da família sabia", contou ela.

A especulação ganhou mais repercussão em fevereiro, quando o ator não compareceu à festa de aniversário da apresentadora. “No meu aniversário ele estava gravando. Ele não veio em nenhuma [festa]. Aí era a crise. Aquele filho da mãe não fez um post decente no meu aniversário. A pessoa tem que aprender. Eu tô com ele há seis anos, mãe da filha dele, esposa maravilhosa e vai lá e faz um post desse no aniversário. Não tô certa?", perguntou Sabrina. No post citado, Duda apenas escreveu: "Feliz aniversário, Sabrina! Muita saúde e sorte. Muitos anos de vida e muitas felicidades!", confira:

Apesar disso, Sabrina declarou que todos os casais passam por problemas parecidos em algum momento da relação. "Isso tudo que a gente viveu, esse período de crise, eu acho que todos os casais passam quando estão há muito tempo juntos. Famoso ou não famoso. A rotina faz isso com a gente, os problemas da vida fazem isso com a gente, os filhos fazem isso com a gente, a mesma rola faz isso com a gente", destacou.

Segundo a celebridade, para viver a melhor fase da relação e superar a crise, o casal precisou conversar e ajustar seus horários. "Vamos ter nossos dias, nossos horários, vamos tentar apimentar essa relação’. Só fazendo isso pra conseguir. A relação tem que amadurecer, a gente se organiza", comentou ela, acrescentando que não sabia se conseguiria viver um relacionamento aberto.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)