'Cachaça e outra sentada', diz Sabrina Sato sobre como superar um relacionamento; vídeo

A apresentadora Sabrina Sato resolveu abrir o jogo e dar dicas sobre como superar o fim de um relacionamento durante o programa "Saia Justa", do GNT. O assunto foi abordado quando a comunicadora e as apresentadoras Luana Xavier, Larissa Luz, Astrid Fontenelle e a convidada especial Luísa Sonza comentavam sobre a dificuldade dos términos.

"Eu já sofri de chorar. É uma droga. E aí como eu vou sair? A melhor coisa é cachaça e outra sentada. Sair, amigas, trabalho, ocupar sua mente", disparou Sabrina aos risos, lembrando da dificuldade de superar seu término com Dhomini. "Até uns 32 eu sofria, hoje em dia eu não sofro mais não. Pelo Dhomini eu quase morri, eu comprei passagem e fui embora atrás dele", comentou. Confira o momento:

Relembre o relacionamento

Sabrina Sato e Dhomini no BBB 3. (Foto: Reprodução / Globo)

Sabrina Sato e Dhomini se conheceram durante a terceira edição do Big Brother Brasil, em 2003. A apresentadora foi eliminada do programa com 60% dos votos, em um paredão contra o amado, que mais tarde se consagrou o vencedor da temporada. Os dois terminaram o relacionamento alguns meses depois, em 2004, quando Sabrina já tinha se tornado integrante do Pânico na TV.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)