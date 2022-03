Sabrina Sato: casamento em crise e saída repentina da Record

Sabrina Sato deu o que falar nesta quarta-feira, 16, com notícias sobre a vida profissional e pessoal. A apresentadora teria surpreendido a Record ao postar na rede social que está deixando a emissora, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles. Enquanto isso, o marido da artista, Duda Nagle, admitiu que está em crise com a mãe da sua filha, Zoe, em entrevista ao colunista Gabriel Perline, do IG.

Sabrina Sato tem contrato com a Record há oito anos, mas vinha dando a entender que gostaria de ter novas experiências de trabalho no início do ano, quando firmou compromisso para atuar nos canais fechados do grupo Globo. Segundo Leo Dias, Sabrina havia sido liberada pela Record para uma atração do GNT, mas seguia confirmada para a segunda temporada do reality Ilha Record.

No vídeo postado nesta quarta, Sabrina lembrou a época em que participou do BBB e dos programas Pânico na TV e Pânico na Band e agradeceu à Record pelos oito anos que passou na emissora.

"Eles me receberam como uma rainha. Eu recebi amor. Fui muito bem amada, respeitada e cuidada por todos", disse a apresentadora.

Ela continuou: "Hoje, eu estou com meu coração apertado. Esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Mesmo recebendo todo esse amor, todo esse cuidado, eu sinto que preciso seguir. Seria fácil, confortável, eu continuar. Mas também sinto que está na hora de viver novas histórias, preciso encarar novos desafios. Essa sou eu. Sinto que ainda tenho muito, muito pra fazer".

Crise no casamento

Todo mundo estranhou a ausência do marido de Sabrina Sato na festa de aniversário dela, no mês passado, assim como as raras postagens do casal nas redes sociais. Duda Nagle justificou a ausência por conta do ritmo intenso de gravações da próxima novela bíblica da Record, “Reis”, na qual ele terá o papel de Jotão.

O ator falou na entrevista que está passando por uma fase complicada do casamento, mas amenizou:

“A vida está normal e a gente está superbem. Crise todo relacionamento tem, e é isso”.

Há algum tempo, a colunista Fábia Oliveira publicou sobre reclamações de Sabrina em relação ao "comodismo" do marido, que se preocupava mais em estar cuidando do corpo e em estar com a filha do que em acompanhá-la em eventos públicos.