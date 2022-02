Sabrina Sato cai no samba acompanhada de Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel, participou da abertura do Carnaval 2022 na Cidade do Samba, na zona portuária do Rio de Janeiro, acompanhada do marido, Duda Nagle.

Com os desfiles de Carnaval adiados para abril, na semana do feriado de Tiradentes, as escolas de samba do grupo especial festejaram em menor escala, mas com direito a bateria, intérpretes, casais de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, baianas, velhas guardas, musas e outros componentes.

A fantasia da apresentadora era de flor. Ela usou um top, colar e brincos com o botão dourado e as pétalas em bege com brilhos.