Após fala de Marina Sena, Zaynara se posiciona sobre críticas ao cabelo solto

A cantora paraense Zaynara, de 23 anos, usou as redes sociais para rebater críticas ao seu cabelo e reforçar o orgulho de manter as madeixas soltas em suas apresentações. A fala veio após Marina Sena revelar no programa Conversa com Bial que, depois de um conselho da cantora Gal Costa, passou a se apresentar sempre de cabelo solto.

“Falam do meu cabelo como se isso fosse me abalar. Já se olharam no espelho?”, escreveu Zaynara em seu perfil no X (antigo Twitter). “Vou continuar usando como gosto e como ele é, aqui ninguém abaixa a cabeça. Meu cabelo é força, é história e é beleza. Parabéns, @amarinasena. E obrigada, Gal”, completou.

Marina Sena respondeu à publicação com carinho: “amiga, seu cabelo é o molho todinho ❤️‍🔥”, disse, reforçando a troca de apoio entre as artistas.

A inspiração surgiu após Marina relembrar no programa de entrevistas que Gal Costa, ícone da música brasileira, a encorajou a usar o cabelo solto nos palcos. “A gente nasceu pra isso, pra ter poder. Poder de se transformar, de fazer alguma coisa boa, né? E, se o cabelo ajuda, vamos soltar o cabelo”, disse Gal, durante uma conversa com Marina. Desde então, a mineira revelou que nunca mais prendeu os cabelos: “Nunca mais”, afirmou.