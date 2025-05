Festival Psica 2025 anuncia primeiras atrações e reforça protagonismo da música do Norte

A edição de 2025 do Festival Psica já tem as primeiras atrações confirmadas e reforça a proposta de reunir nomes de diferentes gêneros e regiões do país. O evento ocorre nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, com programação dividida entre a Cidade Velha e o Estádio Mangueirão, em Belém.

Entre os nomes confirmados estão Mano Brown, Marina Sena, BK ao lado de Evinha, e Wanderley Andrade. A lista inclui ainda Célia Sampaio, Melly, Terno Rei, Patrícia Bastos, Ronaldo Silva, Trio Manari, Voo Livre, Batucada Misteriosa & Toró Açú e D’água Negra. Segundo os organizadores, a proposta é valorizar a produção musical do Norte e promover encontros inéditos.

“O Psica mostra o que é a música do Brasil sob o ponto de vista do Norte. E a gente diz, sem medo de errar: daqui a gente enxerga melhor, já que inclui no jogo ‘a peça que falta’, que é justamente a sonoridade do Norte, região que é invisibilizada nos outros grandes festivais. Então temos uma visão mais diversa e mais completa para retratar a musicalidade do Brasil em sua amplitude”, afirma Jeft Dias, diretor do festival.

O evento deste ano é chamado de “Retorno da Dourada” e sucede a edição de 2024, que teve público superior a 100 mil pessoas. O Psica mantém o foco no protagonismo da cultura preta e periférica da Amazônia.

Mano Brown é citado como uma figura central para o festival. “Nosso sonho era ter o Mano Brown no line-up, porque ele reafirma essa identidade periférica e preta brasileira. Muita coisa na nossa trajetória é ligada ao Racionais”, diz Gerson Dias, também diretor do Psica.

A programação também traz o rapper BK, que apresenta em Belém o show de seu novo álbum, “Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer”, em parceria com Evinha. “A gente já queria trazer a Evinha antes desse boom todo nas redes sociais. E quando vimos que o BK estava com essa parceria, com o sample da Evinha, a gente soube que seria o momento perfeito. E o Psica busca tornar possíveis esses espetáculos tão especiais: feats ao vivo, no palco, que são presentes para os fãs”, destaca Jeft.

Marina Sena retorna ao festival, depois de se apresentar em 2021, com o show inédito do álbum “Coisas Naturais”. Já a cantora Melly, indicada ao Grammy Latino, faz sua estreia no Pará. A banda Terno Rei celebra seus 15 anos de carreira.

Do Maranhão, Célia Sampaio traz sua trajetória no reggae. Ela começou a carreira nos anos 1980 e foi integrante de bandas pioneiras como o Bloco Afro Akomabu e a Guethos. Também foi backing vocal de artistas internacionais como Erick Donaldson e Judy Boucher.

Outro destaque é o encontro de Patrícia Bastos, Ronaldo Silva e Trio Manari, reunindo referências da música amazônica. O line-up também contempla a cena alternativa e regional com Voo Livre, Batucada Misteriosa & Toró Açú e D’água Negra.

Serviço:

Festival Psica 2025 – O Retorno da Dourada

Datas: 12, 13 e 14 de dezembro

Locais: Cidade Velha e Estádio Mangueirão, Belém – PA

Ingressos: ingresse.com/festival-psica-2025

Meia: R$125 | Solidária: R$170 (com 1kg de alimento) | Inteira: R$250

Redes sociais: @festivalpsica no Instagram