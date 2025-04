Mahrco Monteiro canta o universo sonoro de Gal Costa em Belém

A saudosa baiana Gal Costa não foi apenas uma grande cantora da música brasileira, mas, sim, uma referência para quem busca saber mais sobre a cultura do Brasil. E fazer um show com algumas das canções interpretadas e imortalizadas por Gal não é uma tarefa fácil. Mesmo assim, com seus 40 anos de carreira artística, uma paixão intraduzível pela música, incluindo a da própria cantora, e com o alto astral de sempre, o cantor paraense Mahrco Monteiro aceitou o desafio. Ele apresentará, nesta sexta-feira (11), às 20h, no Teatro do SESI, o show “Tributo - Mahrco Monteiro canta Gal Costa”.

O talento exuberante da cantora serve de ponto de partida para a iniciativa de Mahrco Monteiro. Gal legou uma carreira magistral na música do Brasil. Com sua voz ímpar, um agudo capaz de dialogar tranquila ou visceralmente com o de uma guitarra como na canção “Meu nome é Gal”, do antológico álbum “Gal Tropical” (1979) e interpretações sempre tocantes como em “Baby”, “Mãe”, “Como 2 e 2” e “Vaca Profana” (do amigo Caetano Veloso), “Índia”, “Volta” e Vapor Barato”, entre tantos outros sucessos. A voz dela continua reverberando na música do Brasil, tanto que Mahrco se entrega à mina d´água do canto dela para homenageá-la.

“Gal é minha diva maior. Como sou autodidata, aprendi muito do meu canto com ela, tipo: afinação, respiração, charme, vocal, beleza vocal. etc...”, revela o cantor. Gal cantava todos os estilos, ou seja, para citar alguns, canções da Tropicália (que já são uma geléia de ritmos), Bossa Nova, rock, reggae, bolero, samba, marchinhas, baião, baladas e jazz. O show tem apoio da TV Liberal e do SESI.

Essa versatilidade da artista impulsionou Mahrco Monteiro a se lançar em ritmos diferenciados, o que inclui micaretas, ritmos latinos diversos e regionais, como no show e disco “Trilogia” na boa companhia do cantor e compositor Nilson Chaves e da cantora Lucinnha Bastos. Mahrco gosta de cantar tudo, e isso é um ponto em comum com Gal. Agora, vem o projeto de fazer esse show para saudar a voz dessa artista, falecida em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos de idade, em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. Ou seja, no terceiro ano de saudade da cantora.

Som da voz

“Esse tributo é em especial à voz de Gal. São 19 músicas que tiveram maior explosão de sucesso na carreira dela, todas conhecidas do público, as maiores músicas que não podem estar fora desse repertório”, adianta Mahrco, entre os ensaios e arremates para o grande dia.

No palco com o cantor vão estar nove músicos: bateria - Heron Cavalcante na bateria; Douglas Silva na percussão; Jacob Tavares no baixo; Gleidson Freitas na guitarra; Herivelton Santos no teclado; Marcílio Lira no sax tenor; Israel Peniche no trompete. Nos vocais: Juninho Nascimento e Deiva Lins. A direção artística é de Carlos Guthierrez, e a geral, do próprio Mahrco Monteiro.

Além de Mahrco e essa turma toda, o público vai poder conferir os convidados especiais do Tributo. São eles: Lucinnha Bastos, Simone Almeida e Carlos Guthierrez. Lucinnha vai cantar a canção “Azul” (Djavan). Já Simone Almeida interpretará de “O Amor” (Caetano Veloso) e Carlos Guthierrez, solo de “Negro Amor” (Bob Dylan/versão Caetano Veloso).

“Gal tem a voz mais linda e mais charmosa da música popular brasileira de todos os tempos. Ela cantando gosto de tudo que ouvi, das interpretações políticas, das histórias contadas a respeito da vida, da natureza em si, em especial, das canções mais românticas”, diz Mahrco.

Ele conta que fez questão de conservar os mesmos arranjos das gravações da cantora. “São músicas e arranjos tão maravilhosos que não me atrevi a mudar”, acrescenta. Entretanto, o público vai poder ver e ouvir as interpretações de Mahrco Monteiro na playlist inesquecível de Gal.

Entre as músicas selecionadas para o show, estão quatro bem expressivas do repertorio de Gal para Mahrco Monteiro. Uma é o poema e canção de Caetano Veloso, “Força Estranha”, música que pode muito bem servir como tradução da vida e obra de Gal Costa. Outra é “Folhetim”, um clássico de Chico Buarque de Hollanda interpretado com toda a sensualidade e potência vocal da cantora. “Nada Mais”, versão de Ronaldo Bastos para “Lately”, de Stevie Wonder, um clássico. Uma que não pode faltar nesse show é “Chuva de Prata”, de Ed Wilson e Ronaldo Bastos, inesquecível sucesso da cantora. “Eu virei fã incondicional desde a primeira vez que ouvi Gal cantando ‘Folhetim’ “, reforça Mahrco.

“Tributo – Mahrco Monteiro canta Gal Costa” chega em um momento emblemático da trajetória do cantor. “São 40 anos de carreira. Sou eclético, passei por vários estilos musicais sem perder minha identidade vocal, um cantor Amazônico do Brasil”, afirma Mahrco.

Ele reitera que “cantar depois que Gal eternizou todas essas canções é um grande desafio, inédito na minha carreira”. “Eu estou muito empolgado para realizar esse sonho e vou estar lá por inteiro e consciente do que estou fazendo. Acho que o público vai gostar”, declara Mahrco Monteiro. Afinal, como o próprio Mahrco diz, “Gal é uma eterna escola”.

Serviço:

Show ‘Tributo – Mahrco Monteiro canta Gal Costa’

Dia 11 de abril de 2025

20h

Teatro do SESI,

na avenida Almirante Barroso, esquina

com a Dr. Freitas, no bairro do Marco

Ingressos: Sympla

Informações: (91) 98148-9256 e

(91) 3366-0971/0972