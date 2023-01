Juliette revela ter vontade de praticar poligamia em relacionamentos

A cantora e campeã do BBB21 Juliette revelou o desejo de experienciar a poligamia em relacionamentos antigos. A artista contou que já sugeriu o poliamor para ex-companheiros, mas que os parceiros não aceitaram a proposta.

Durante o programa "Saia Justa Verão", do canal GNT, ela afirmou, "tenho muita curiosidade e queria viver. Já propus nos meus ex-relacionamentos e eles nunca aceitaram [...] Estou solteira agora e queria experimentar. Acho que ia sentir ciúmes, mas eu nunca vivi e queria viver [a poligamia]".

O programa será exibido na íntegra nesta quarta-feira (11) e conta com a presença do escritor Chico Bosco, que relatou já ter vivido duas relações não monogâmicas. Juliette também fez uma belíssima apresentação musical durante as gravações. Confira um trecho da apresentação: