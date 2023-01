Camila Coutinho 'fura o olho' de Juliette e fica com irmão do cantor Silva; veja fotos do bonitão

A blogueira Camila Coutinho está vivendo um novo affair após fim do seu noivado. A pernambucana, recém-solteira, se envolveu no fim de ano com o irmão galã do cantor Silva no pré-réveillon de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco. No local estavam os dois, Juliette e Silva, além de diversos famosos.

Lucas Silva é o nome do escolhido, ele também é empresário do irmão. Agora eles dois, assim como Silva, estão em Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Para quem não lembra, Lucas foi apontado como affair de Juliette. Após virada de ano em Noronha, a ex-BBB está na fria Aspen, nos Estados Unidos, curtindo a neve na companhia de Anitta, Lexa e Bianca Andrade.

De acordo com o Extra, Juliette viu o clima entre a influenciadora e o irmão bonitão de Silva, e resolveu tirar seu time de campo e parar com as investidas.

A publicação ainda afirma, que Camila Coutinho foi ao encontro de Lucas Silva. Ela chegou na manhã da última quarta-feira, 04, em Noronha, onde Silva fez show na noite do mesmo dia. "Lucas é muito discreto, não tem muito a ver com a Juliette. A Camila faz mais o estilo dele", opina uma fonte do EXTRA.

Veja quem é Lucas Silva: