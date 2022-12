Fracasso de público em show de Juliette causa prejuízo de R$ 100 mil ao contratante

Juliette teve uma participação meteórica no “BBB 21”, sendo a vencedora do prêmio máximo de R$ 1,5 milhão e ganhando mais de uma dezena de milhões de seguidores nas redes sociais. O prestígio rendeu à paraibana um bom começo na carreira musical com o álbum de estreia da famosa atingindo números significativos nas plataformas.

O sucesso colocou nos planos da ex-“BBB” uma turnê pelo Brasil. Mas, de acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a cantora está sendo um fracasso de bilheteria em certos locais do país por onde passa com seu show, inclusive da própria região de Juliette, o nordeste.

Segundo o jornalista, um empresário, que financiou uma apresentação da cantora, havia pagado cerca de R$ 130 mil de cachê para Juliette, mas pela falta de público o valor não foi compensado. O espaço que era destinado para o concerto tinha capacidade de 5 mil pessoas, entretanto apenas pouco mais de mil apareceram. O prejuízo para o contratante teria sido de R$ 100 mil.