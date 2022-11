Juliette e Sarah dão beijo em festa e fãs gritam em comemoração; vídeo

A seleção brasileira venceu a Suíça na última segunda-feira (28), mas outro acontecimento, no mesmo dia, movimentou as redes sociais. As ex-participantes do Big Brother Brasil 21 Juliette (32) e Sarah Andrade (31) deram um selinho, que foi filmado por uma fã, selando definitivamente a amizade que havia sido abalada durante o reality show.

As duas comemoravam a vitória do Brasil em um evento, quando uma fã começou a filmá-las. Elas dançam, enquanto a mulher grita: “eu amo vocês!”. Em determinado momento, Juliette e Sarah conversam algo, e depois disso dão um beijo, que é filmado pela moça. As fãs presentes gritam em comemoração. Confira o momento:

Juliette e Sarah tiveram uma amizade no reality show que durou várias semanas, junto com o economista Gil do Vigor (31). Entretanto, em determinado momento da edição, a amizade entre as duas foi abalada, levando a um rompimento do grupo. Juliette ganhou o carinho do público e foi campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil.

Diversos fãs comentaram o beijo entre as duas, incluindo Gil do Vigor: “Ah, eu queria estar lá com elas! Mas tô aqui tão feliz, tão feliz. Sariette vive!”, publicou o economista.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)