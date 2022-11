Copa do Mundo 2022: Influencer é criticada após dizer que povo do Catar 'fede demais'

Muitos brasileiros estão no Catar para acompanhar os jogos da Seleção na Copa do Mundo 2022 e, entre os torcedores, uma vem causando polêmica. A influenciadora Juliana Priscila está no país e tem mostrado aos seus seguidores sua experiência no local. No entanto, após publicar uma sequência de vídeos onde diz que os moradores locais fedem, ela está recebendo uma enxurrada de críticas nas redes sociais.

“Vim comprar minhas camisas e aqui é assim toda hora (abanando o rosto), porque minha gente, o povo fede demais”, começou. Em seguida, perguntou: “Você não passa desodorante?”. Com cerca de 1,5 milhões de seguidores no Instagram, ela apagou os stories após a repercussão negativa. Confira:

Os internautas reagiram e condenaram a atitude de Juliana. “Esses blogueiros perderam o respeito! Acham que estão acima de tudo, né?”, escreveu. “Há pessoas que não deveriam ter o direito de ir a outros países, de outra cultura. Quer respeito? Então tenha educação e respeite”, disse outro. Com informações do portal Extra.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)