Juliette dispensa peça íntima e arranca suspiros na web: "Maravilhosa"

A atriz Giovanna Ewbank reuniu nesta terça-feira, 4, uma lista de convidados repleta de celebridades para celebrar seu aniversário, e a ex-BBB Juliette (32) esteve presente. Com um look ousado e arrasador, a ganhadora do BBB 22 arrancou elogios na web.

Para curtir a festa que teve como tema 'Anos 2000', Juliette surgiu com uma produção especial, com um "look" ousado e curtinho para a noite.

No seu perfil do Instagram, Juliette compartilhou uma sequência de fotos para mostrar seu look, e claro, arrancou elogios da web: "Maravilhosa demais", escreveu um. "Parece uma boneca", disse outro. "Perfeita demais", ressaltou o terceiro.