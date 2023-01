BBB 23: saiba quem são os participantes da Casa de Vidro; confinamento do reality já começou

Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel são os quatro participantes que estão na famosa Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2023. O espaço foi instalado no Via Parque Shopping, na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os detalhes da dinâmica foram explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt, no intervalo da novela ‘Travessia’ ontem, 09.

“A dinâmica é super simples. Vamos ter que escolher um casal, uma dupla. É um gostinho do que está por vir", disse Boninho no Instagram. A Casa de Vidro ficará até amanhã (11/01) no local, para que os candidatos as vagas oficiais possam se destacar e quem sabe ir para a disputa do grande prêmio do BBB 23, é importante mostrar porque eles merecem essa vaga.

Veja quem são os participantes da Casa de Vidro

Paula, do Pará

Gabriel, Ribeirão Preto (SP)

Giovanna, Campinas (SP)

Manoel, Cuiabá(MT)

O público é bastante ativo quanto a dinâmica da Casa de Vidro, sempre quando ocorre essa atração, centenas de pessoas vão até o local e ficam conversando com os participantes, que só ficam sozinhos, de fato, quando o shoppinge fecha.

A estreia oficial do reality será no dia 16 de janeiro. A lista com o nome de todos os particpantes será divulgada na quinta-feira (12/01).