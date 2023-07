Casamento de Maíra Cardi com Arthur Aguiar é anulado por ‘má fé’ de coaching, diz juiz

A Justiça de São Paulo decidiu anular, na última terça-feira (11), o casamento de Maíra Cardi com Arthur Aguiar porque a influenciadora já era casada com outra pessoa quando oficializou a relação com o ex-BBB em 2017.

Na justificativa, a Promotoria de Justiça afirmou que a influencer “ignorou o casamento realizado no exterior ao casar-se novamente no Brasil". O pedido de anulação foi feito pelo Ministério Público no início do ano passado.

Segundo o juiz do caso, Maíra "agiu de má-fé, já que era casada e omitiu a informação. A coaching se casou com um homem “em 2014, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, cuja validade no ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida".