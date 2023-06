Thiago Nigro presenteia Maíra Cardi com carro de R$ 225 mil no Dia dos Namorados

Maíra Cardi ganhou um carro zero do Thiago Nigro, para celebrar o primeiro Dia dos Namorados do casal. Feliz da vida, ela mostrou o presentão nas redes sociais neste sábado, 10. O veículo é um Equinox 2023 que custa R$225 mil.

Segundo a ex-bbb, na publicação, "Meu Deussss, você não existe, meu amor. Olha o presente que ganhei ontem a noite de Dia dos Namorados!. Foi assim que ele teve a ideia de me dar esse carrão", escreveu ela, contando em seguida como Thiago fez a surpresa.

Os dois estão juntos desde março e ficaram noivos em abril, após um mês juntos. A ex-BBB foi pedida em casamento pelo youtuber e coach financeiro durante o batismo na igreja evangélica, no Rio Jordão, em Israel. Para ocasião, Thiago comprou um aliança de brilhantes no valor de R$ 228 mil.

