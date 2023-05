Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam data do casamento

O amor está no ar. Maíra Cardi e Thiago Nigro ficaram noivo em abril após quatro meses de relacionamento. Agora o casal iniciou que sobe ao altar no dia 26 de agosto de 2023. A notícia foi dada no 'PodCats'.

A influencer disse que sua filha, Sophia, estava escolhendo o vestido de noiva com a mãe. "Em geral, artista pode fazer no dia que quiser, mas pessoas normais trabalham. A gente resolveu fazer num sábado por conta da família, então possivelmente a gente vai pegar um hotel para ficar com as pessoas ali um dia depois ou um dia antes", contou Maíra.

Para a lua de mel, o casal apaixonado optou pela Grécia. "A gente ia para o Japão, mas descobrimos que as cerejeiras são [floridas] só em abril. Então, a gente mudou para a Grécia", explicou o coach 'Primo Rico'.

VEJA MAIS