Thiago Nigro pede Maíra Cardi em casamento e ela se declara: 'obrigada por me ensinar a ser mulher'

A influenciadora digital Maíra Cardi está noiva do youtuber financeiro Thiago Nigro, dono do canal O Primo Rico. Os dois, que anunciaram o início do relacionamento em março, estão em viagem para Jerusalém. Maíra revelou, por meio de suas redes sociais, que o pedido foi feito logo após o batismo nas águas do Rio Jordão.

"Esse dia sempre será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele! Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento!", escreveu a influenciadora, se declarando para Nigro.

"Obrigada por me ensinar a ser mulher, por pegar as minhas armas e dizer no meu ouvido que agora quem luta é você... Eu já estava extremamente exausta, mas algo lá no fundo me dizia: "só vai". Eu ainda não sei tudo o que Deus tem preparado para nós, mas sei como Ele me treinou a vida inteira".

O youtuber respondeu a publicação da amada e prometeu ficar para sempre com ela. "Meu maior testemunho a nós e a qualquer pergunta sempre será o de ficar junto de você até o final da nossa vida. Amo você". Veja abaixo o post.