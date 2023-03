Arthur Aguiar deixa de seguir novo namorado de Maíra Cardi, sua ex-esposa; saiba quem é

O campeão da edição de 2022 do Big Brother Brasil, Arthur Aguiar (33), deixou de seguir o apresentador e empresário Thiago Nigro (32) no Instagram, após a influenciadora digital Maíra Cardi (39), que é sua ex-esposa, assumir um relacionamento com Thiago.

VEJA MAIS

Maíra e Thiago, que também é conhecido como “Primo Rico”, anunciaram o relacionamento na última quarta-feira, 1º de março. O novo casal se conheceu no ano passado, quando ambos ainda eram casados com outras pessoas.

A relação de Arthur e Maíra é rodeada de diversas polêmicas. Casados em 2017, tiveram uma filha, Sophie, que atualmente tem quatro anos. O relacionamento teve diversas idas e vindas e Arthur foi acusado de trair a influenciadora pelo menos 17 vezes.

Arthur chegou a participar do podcast de Thiago no fim de 2022. Na época, o ator e cantor falou sobre as críticas que recebeu quando reatou com Maíra, pouco antes de entrar no reality show da TV Globo. Arthur continua seguindo a influenciadora, mas deixou de seguir o empresário, que ainda o segue.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)