Maíra Cardi quer marido rico, cita conta de luz de R$20 mil e alfineta ex, Arthur Aguiar: 'Inferior'

A ex-”BBB” Maíra Cardi parece estar em paz com a vida de solteira. Após anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar em outubro do ano passado, Maíra destacou que seu próximo marido deve ser um homem bem-sucedido. A empresária atribui essa exigência ao fato de não querer que seu parceiro se sinta "inferior" a ela e ainda alfinetou o ex.

"Não dá para ser uma pessoa que não tem o mesmo patamar que eu pelo simples fato de que eu não quero que ela se sinta inferior. O cara, quando se sente inferior, possivelmente ele trai, e desse mal eu quero ficar livre", disse ela, que já afirmou ter sido traída mais de 50 vezes pelo vencedor da edição 2022 do Big Brother Brasil.

VEJA MAIS

Maíra destacou seu alto padrão de vida atual e revelou que chega a pagar até R$ 20 mil mensal só na conta de luz. "Eu sou uma mulher muito bem-sucedida, minhas contas são extremante altas, faço programações caras. Se eu me relaciono com homem que não é bem-sucedido, há chances de ele se sentir frustrado, porque não vai conseguir me acompanhar. Ele não vai conseguir sequer rachar a conta de luz da minha casa, que custa quase R$ 20 mil", declarou.