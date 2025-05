Kanye West realiza live com esposa praticamente nua, ameaças a Kardashian e declaração: 'Sou gay'

O rapper Kanye West usou as redes sociais para fazer uma live caótica. Usando um capuz para esconder o rosto, o músico de 47 anos apareceu no vídeo fazendo ameaças e revelações.

O principal foco dele é sua ex, Kim Kardashian, mas West aproveitou ainda para tornar pública sua homossexualidade. Além disso, mais uma vez, ele expôs sua atual esposa praticamente nua.

No vídeo protagonizado pelo rapper no X, ele aparece sendo filmado em seu escritório, enquanto funcionários trabalham no local. Antes de o cantor entrar em cena, sua esposa, Bianca Censori, apareceu caminhando com uma camisola reveladora.

VEJA MAIS

“Eu vou pegar essas crianças, irmão”, disse West. “Estou conversando com os advogados. Estou chegando ao ponto de perder a cabeça porque não consigo me acostumar a não ver meus filhos (...) Eu vou pegar essas crianças, cara!”, afirmou.

O artista aparentava estar bastante irritado. Existe uma batalha judicial entre ele e a ex-esposa, Kim Kardashian, pela guarda dos quatro filhos do casal. West foi casado com a influenciadora entre 2014 e 2022, período no qual tiveram North (11 anos), Saint (9 anos), Chicago (7 anos) e Psalm (5 anos).

No fim do vídeo, ele declarou: “Por que vocês acham que eu estou surtando? Eu sou gay. Estou tentando tomar controle do meu legado e sou gay. Eu controlo o meu legado”.

Mesmo assumindo sua orientação, West vive uma relação pública com Bianca Censori. Após o término do casamento com Kim, West e a influenciadora mantiveram uma relação amistosa, com ela inclusive marcando presença em shows dele ao lado da atual esposa. No entanto, ao longo dos últimos meses, a dinâmica entre eles se deteriorou.

West já afirmou mais de uma vez ser nazista e faz aparições públicas constantes expondo Bianca Censori com roupas mínimas — como aconteceu no tapete vermelho do Grammy 2025. Os dois estão casados desde 2022.