Sucesso com vídeos de sexo em plataformas +18, Mari Ávila abandona carreira de prostituta

Mari Ávila está deixando para trás sua carreira na prostituição. A criadora de conteúdo adulto, que ficou milionária vendendo fotos e vídeos explícitos, revelou através dos Stories do Instagram que não está mais fazendo programa, focando todos os seus esforços na produção de conteúdo +18.

“Eu estou passando aqui para fazer um comunicado para vocês que eu pensei que nunca iria fazer, mas que são momentos da vida”, disse ela. “Tem vezes que algumas coisas fazem sentido e outras não. E nesse momento, eu não estou mais atuando como garota de programa. Sim, Maria Ávila não faz mais job, Maria Ávila não faz mais programas”, explicou.

“Durante muito tempo da minha vida fez muito sentido para mim. Eu conheci pessoas incríveis, vivi momentos extraordinários. Mas atualmente eu estou um pouco mais seletiva e optando em ter essa troca um pouco mais íntima com pessoas que estão participando um pouco mais do meu dia a dia”, adicionou a agora ex-prostituta.

“Agora, a única forma de eu ter esse contato um pouco mais íntimo com outras pessoas é eu me sentir confortável para isso. É eu fazendo a escolha de ter momento com aquela pessoa específica, sabe?”, completou Mari Ávila.

Recentemente, Mari revelou que faturou mais de R$ 500 mil na Privacy, uma das plataformas onde vende seus conteúdos adultos, somente no mês de junho. Inclusive, em 2023 ela ganhou mais de 3 milhões com a produção de fotos e vídeos sensuais.

“Era da consciência da grande maioria de vocês que eu estava cobrando 5 mil a hora, ou então 15, 20 mil por noite. Depende. Se fosse completo, se rolasse algum fetiche diferente, enfim. Só que passou a não fazer tanto sentido para mim”, continuou Mari. “E eu estava incomodada com algumas pessoas simplesmente me tratando como se qualquer um que chegasse com essa quantia podia fazer o que quisesse comigo, ou podia me tratar de qualquer forma”.

“Eu quero focar muito mais na minha carreira como criadora de conteúdo e ter o meu tempo disponibilizado totalmente para os meus assinantes”, concluiu.