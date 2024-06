'Top 1' de plataforma adulta compra carro de quase R$ 1 milhão

A criadora de conteúdo adulto, Mari Ávila, compartilhou recentemente em suas redes socais sua mais nova conquista: um porshe edição Platinum avaliado em R$ 885 mil.

“Comprei meu primeiro Porshe!”, comemorou a influenciadora de 22 anos. “A do ‘job’ tá de Porsche, as do 'job' também podem!”.

A influenciadora compartilhou recentemente em seus stories que, só neste mês de junho, já havia faturado mais de meio milhão de reais através na plataforma de conteúdo adulto Privacy. Este tipo de plataforma vem servindo como alternativa para influenciadores que procuram lucrar com fotos e vídeos mais picantes.

Mari Ávila viu seu faturamento subir quando chegou ao topo do ranking da plataforma, após fazer collabs com MC Negão Oficial e o ator pornô com nanismo Pistolinha.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)