'Beiçola da Privacy' leiloa dentes de siso a partir de R$ 40 mil: 'para me ter em casa'

A criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira, conhecida como “Beiçola da Privacy”, se tornou alvo de polêmicas nas redes após anunciar leilão dos dentes do siso com lance inicial de R$ 40 mil.

“Agora você pode ME TER em casa! Estou vendendo meus dentes sisos por R$40 mil. Use de decoração, transforme em uma joia ou até faça um feitiço com esse item exclusivo!”, escreveu Martina, que postou algumas fotos mostrando seus dentes no X (antigo Twitter)

No entanto, a criadora de conteúdo adulto desistiu da proposta, dizendo que era uma brincadeira, após informarem que a prática é considerada crime previsto na Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. "“É BRINCADEIRAAAAA! Meus dentes serão meus pra sempre, não estão à venda!” (sic), informou a influencer.

Conforme informa o artigo 2 da lei, que reconhece dentes como órgãos, “a realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde”.

Após a repercussão, a criadora de conteúdos comentou na própria publicação que já sabia que a prática é considerada crime e que, inclusive, o post servia como conscientização.

“Gente é brincadeira kkkkkk eu NÃO vou vender meu dente! Inclusive isso é CRIME! Isso é proibido no Brasil!! Inclusive o post serve de conscientização. NÃO VENDA SEU DENTE É CRIME NO BOSTIL”, destacou

Anteriormente, Martina já havia comentado que um admirador tinha mostrado interesse em comprar seus dentes: “Na semana passada, eu recebi uma proposta inusitada de um homem: vender meus dentes sisos por R$ 10 mil. Esse homem me deu uma brilhante ideia. Por que não vender algo tão exclusivo, que vai ser único!? Isso mesmo! Eu estou leiloando, a partir de R$ 40 mil, os meus dentes sisos! Já pensou em tudo que você vai poder fazer com eles? Joias, item de decoração ou até feitiço! Estou aguardando ansiosamente por quem será o dono de algo tão especial e único meu (os dentes ainda estão sujinhos de sangue)”, escreveu ela.

Martina Oliveira, conhecida como "Beiçola da Privacy" (Foto/X: @beicolaprivacy)

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de oliberal.com)