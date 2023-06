Jovem é hospitalizada após cirurgia de extração dos dentes sisos; entenda

Uma estudante universitária de 18 anos chamou a atenção nas redes sociais ao relatar complicações que enfrentou após passar por uma cirurgia para a remoção dos dentes sisos. A jovem, Ana Luiza Renosto, compartilhou fotos em um vídeo no TikTok, mostrando as mudanças em seu rosto ao longo dos dias subsequentes ao procedimento. A moça teve um quadro de infecção.

A postagem viralizou e já acumula mais de 14 milhões de visualizações. Após a cirurgia, Ana Luiza que é de Pato Branco, no Paraná, enfrentou três dias de dor intensa, além da dificuldade para respirar e engolir. Teve, ainda, inchaço e o deslocamento da traqueia. A situação se agravou com a queda de pressão arterial, o que a impossibilitou de sair da cama do hospital. A jovem foi internada por seis dias.

"Os primeiros dias foram terríveis, eu não conseguia andar, sentar, mexer os braços, nada. Sentia muita dor, os remédios eram muito fortes, e eu só conseguia dormir. Fazia exames diariamente para verificar se a infecção não estava piorando, e também recebia grandes quantidades de soro e antibióticos", relatou Ana Luiza.

Exames de sangue apontaram infecção, mas os médicos não conseguiram determinar a causa exata. "Não se sabe de onde eu peguei, o que causou isso, nada. Eles disseram que foi uma situação atípica, pois não tive febre e o inchaço foi muito rápido e intenso. No entanto, os exames de sangue indicaram uma infecção. Nos primeiros dias, ela ameaçou se espalhar para o tórax, mas conseguiram controlar. Como fiquei deitada por muito tempo, tive um derrame pleural nos pulmões", detalhou a jovem.

Embora Ana Luiza já tenha recebido alta hospitalar, ela revela que ficou traumatizada e não pretende realizar a extração dos outros dois dentes sisos. "Ainda fico chocada toda vez que vejo as fotos que tiramos. Fiquei bastante traumatizada, especialmente por não saber exatamente o que aconteceu", afirmou.