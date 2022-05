Dente do siso: saiba quando é necessário extraí-lo

Os terceiros molares, popularmente conhecidos como “dentes do juízo” ou siso, são os quatro últimos dentes permanentes e costumam aparecer entre os 15 e 20 anos de idade. Em alguns casos, eles podem ficar escondidos sob a gengiva e só são identificados por meio de uma radiografia panorâmica.

Segundo o cirurgião dentista, Paulo Nogueira, cooperado da Uniodonto Belém, nem todo mundo tem os dentes do siso. Isso acontece porque algumas pessoas nascem sem a base do dente, o que faz com que ele não se forme.

Paulo Nogueira é cirurgião dentista e pontua que, em algumas situações, os dentes do siso não precisam ser extraídos (Divulgação/Uniodonto Belém)

“Extrair os dentes do siso não é uma regra. Em alguns casos, eles podem ser mantidos. É possível conviver com eles se houver espaço suficiente para acomodar os quatro dentes ‘extras’ sem causar prejuízos ao sorriso ou à saúde bucal”, explica o profissional.

Quando esses dentes são mantidos, é necessário dar uma atenção especial à limpeza, pois eles ficam em uma área difícil de alcançar durante a escovação e podem trazer muitas bactérias.

Extração

Paulo Nogueira ressalta que o dentista só pode avaliar se a extração do siso é necessária após solicitar radiografias. “Geralmente, esses dentes são retirados se não houver espaço suficiente na boca para acomodá-los, já que eles podem causar o desalinhamento dos outros dentes e alterações na mordida”, afirma.

O aparecimento dos dentes do siso pode causar dor na mandíbula e inflamações na gengiva. Além disso, em alguns casos, não ocorre a erupção do dente ou ele nasce em um ângulo errado.

Em alguns casos, o aparecimento dos "dentes do juízo" causa dores (Banco de imagens/Freepik)

Caso seja necessário retirar os “dentes do juízo”, o ideal é que a cirurgia aconteça ainda na adolescência, pois é quando as raízes não estão completamente formadas e o tecido ao redor do dente está mais maleável, o que facilita a retirada dos sisos.

As consultas periódicas com o dentista são fundamentais para que o profissional identifique se o dente está se desenvolvendo e avalie a necessidade de extração antes mesmo de surgir qualquer incômodo ou desconforto. Para saber mais, clique aqui.