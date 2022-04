Cárie não tratada pode causar abscesso dentário

O abscesso dentário é uma doença que ocorre na parte interna do dente e pode ser causada por bactérias que inflamam os nervos e também por lesões dentárias.

Essas bactérias estão presentes nas cáries e nas infiltrações de restaurações mal adaptadas ou quebradas.

Dentista Carlos Eduardo Pingarrilho destaca os sintomas do abscesso dentário (Divulgação/Uniodonto)

O dentista Carlos Eduardo Pingarrilho, cooperado da Uniodonto Belém, explica que o abscesso pode ser uma evolução da infecção bacteriana e, na fase inicial, se caracteriza por dores intensas.

“O dente fica muito dolorido ao toque e também quando se faz uma palpação na região do fim da raiz dentária, que clinicamente não responde ao teste térmico”, afirma o profissional, que também é especialista em endodontia e dentística.

Sintomas

Quando não tratada, a doença pode causar inchaço na área do dente, deixando-o um pouco mole. Além disso, há a sensação de “dente crescido”, devido ao acúmulo de secreção nos tecidos que circundam a raiz do dente.

“Se não for realizada uma intervenção nesta fase, pode evoluir para formação de fístulas, onde o inchaço já está flutuando no tecido mucoso e começa a diminuir a intensidade da dor”, revela Carlos Eduardo.

O dentista ressalta que essa secreção pode ser drenada para dentro da boca ou até mesmo para o rosto. Isso faz com que em alguns casos ocorra a drenagem cirúrgica.

Tratamento

Inicialmente, o tratamento de abscesso dentário é realizado por meio de intervenção de urgência para iniciar a descompressão dos tecidos com a drenagem via canal e, posteriormente, o tratamento de canal juntamente com o uso medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos.

“É importante procurar atendimento profissional mesmo que a dor tenha amenizado, pois a infecção ainda estará presente, podendo evoluir para complicações mais sérias, que prejudicam algumas partes do corpo distantes da área do abscesso”, acrescenta o dentista.

