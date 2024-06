Vendedor de morangos faz sucesso no 'Mais Você' e cria perfil de conteúdo adulto

O comerciante Yuri Silva, que trabalha vendendo morangos na Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa), conquistou fama e admiração após uma aparição no programa "Mais Você", da apresentadora Ana Maria Braga. Com um físico sarado e sempre trabalhando sem camisa, Yuri aproveitou o sucesso repentino para investir no conteúdo adulto.

Na matéria exibida na quarta-feira (19), a repórter Ju Massaoka foi até o Ceasa e conversou com o vendedor. "O calor do Rio de Janeiro, fazendo você vir trabalhar sem camisa, dá uma engajada na clientela?", perguntou Ju. Yuri, com 1,90 metro, forte e tatuado, respondeu: "Eu na verdade não pensei nisso, mas creio que ajudou bastante".

Após a exibição do programa, Yuri viu sua popularidade disparar nas redes sociais. No Instagram, ele já conta com mais de 60 mil seguidores, enquanto no X, antigo Twitter, está prestes a ultrapassar os 30 mil. O comerciante, que nas redes sociais usa descrições sugestivas como "sou dessas coisas que se mandam no direct" e "o que é do homem o bicho não come", começou a atrair admiradores até no exterior.

O vendedor de morangos revelou que já criou perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. No Privacy, ele oferece assinaturas mensais por R$ 49,90, mas quem optar por assinar por três meses paga R$ 127,25, e se for por seis meses, sai por R$ 224,55. Até o momento, já são nove vídeos e seis fotos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)