Parárraiá 2025: saiba os dias, horários e quem são as atrações do Festival

Sucesso em 2024, o Parárraiá terá sua segunda edição ocorrendo em meados do mês de junho, no estádio Mangueirão, em Belém. As atrações deste ano foram anunciadas na noite desta segunda-feira (5), em uma casa de festas no bairro da Campina, com a presença de convidados como o Governador do Pará, Helder Barbalho, e o cantor Nattan, que se apresentará em um dos dias do festival.

Quais os dias do festival?

Neste ano, o Parárraiá ocorrerá do dia 12 a 15 de junho, em alusão ao mês comemorativo das festas junina. Cada dia terá um quarteto de artistas formando a programação.

Quem são as atrações?

A edição deste ano do Parárraiá traz um time seleto de artistas para animarem as noites na capital paraense. Entre sertanejo e tecnomelody, a programação contará com um quarteto para cada dia do evento. Confira as atrações:

12 de junho

Gusttavo Lima

Manu Bahtidão

Éric Land

Carabao (aparelhagem)

Os Caras do Arrocha

13 de junho

Chitãozinho e Xororó

Xand Avião

Felipe Amorim

Viviane Batidão

14 de junho

Wesley Safadão

Léo Foguete

Jonas Esticado

Lendário Rubi (aparelhagem)

15 de junho

Nattan

Pablo

Mari Fernandez

Joelma

Que horas começam as apresentações?

A programação de cada dia está marcada para começar a partir das 18h, sendo quatro apresentações dos mais diversos gêneros musicais.