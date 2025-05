Governador do Pará, Helder Barbalho, celebra impacto do Parárraiá na economia paraense

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou do lançamento das atrações do Parárraiá 2025, realizado na noite desta segunda-feira (5) em uma casa de eventos no bairro da Campina, em Belém, e celebrou a visibilidade e as oportunidades que o festival proporciona para a região.

Para ele, o Parárraiá, que tem apoio direto do Governo do Estado do Pará, é uma oportunidade de atrair turistas para Belém e impulsionar a economia local, gerando renda e valorizando a cultura regional.

"A estratégia do Governo do Estado, com apoio do Governo Federal e da Prefeitura de Belém, é que possamos cada mais incentivar calendários de eventos que possam fazer do nosso estado uma porta de shows, de convenções e eventos que possam, a partir do turismo, alavancar uma nova vocação econômica para o Estado do Pará", disse Barbalho.

Neste ano, há uma estimativa de público de mais de 100 mil pessoas por dia, segundo o governador.

"Nós temos convicção de que este ano será ainda maior [o Parárraiá]", garante Helder Barbalho.

Programação Parárraiá 2025

Quais os dias do festival?

Neste ano, o Parárraiá ocorrerá do dia 12 a 15 de junho, em alusão ao mês comemorativo das festas junina. Cada dia terá um quarteto de artistas formando a programação.

Quem são as atrações?

A edição deste ano do Parárraiá traz um time seleto de artistas para animarem as noites na capital paraense. Entre sertanejo e tecnomelody, a programação contará com um quarteto para cada dia do evento. Confira as atrações:

12 de junho

- Gusttavo Lima

- Manu Bahtidão

- Éric Land

- Carabao

- Os Caras do Arrocha

13 de junho

- Chitãozinho e Xororó

- Xand Avião

- Felipe Amorim

- Viviane Batidão

14 de junho

- Wesley Safadão

- Léo Foguete

- Jonas Esticado

- Lendário Rubi

15 de junho

- Nattan

- Pablo

- Mari Fernandez

- Joelma

Que horas começam as apresentações?

A programação de cada dia está marcada para começar a partir das 18h, sendo quatro apresentações dos mais diversos gêneros musicais.