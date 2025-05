No lançamento do Parárraiá 2025, Rafa Kalimann fala sobre carinho dos paraenses e emoção com o Círio

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann desembarcou em Belém nesta segunda-feira (5), ao lado do namorado, o cantor sertanejo Nattan, para participar do lançamento oficial do Parárraiá 2025. O evento, que abre oficialmente a quadra junina no Pará, revelou as primeiras atrações da edição deste ano, que será realizada entre os dias 12 e 15 de junho, no estacionamento do Estádio Mangueirão. Confira aqui a programação completa.

Durante a cerimônia de lançamento, Rafa conversou com exclusividade com O Liberal e falou sobre a relação de carinho que tem com o público paraense. “Quando eu venho pra cá, sempre ganho um monte de presente, é uma loucura! Eu tenho que vir com mala grande, eu já até aprendi”, brincou a atriz. “A receptividade daqui, o carinho que as pessoas sentem aqui é muito grande”, completou.

VEJA MAIS

A artista também falou sobre a forte conexão emocional que tem com o Círio de Nazaré, considerada a maior manifestação religiosa do Brasil. “Eu falo que nunca vi tanto amor como eu vejo quando venho pro Círio. Pra mim é uma coisa muito grande”, destacou Rafa, que já esteve presente em duas edições da festividade e sempre foi recebida com afeto pelos fãs paraenses.

Além do carinho do público, a apresentadora ressaltou o orgulho de poder representar e valorizar a cultura local. “Eu sempre uso os presentes que ganho, as marcas que são daqui. Eu acho muito legal ser convidada, sendo de outro estado, de outra região do Brasil, [ser convidada] pra estar aqui, representar e falar dessa cultura pra outros lugares também”, concluiu.

Rafa Kalimann durante o anúncio das atrações do Parárraiá 2025. (Wagner Santana/OLiberal)

O namorado da artista, Nattan, surpreendeu os seguidores ao publicar nos stories que estava a caminho de Belém para o lançamento do Parárraiá e foi confirmado como uma das atrações. O casal tornou público o relacionamento em dezembro de 2024.

Com o tema “O Grande São João do Pará”, o Parárraiá 2025 divulgou o lineu-up com nomes como o de Xand Avião, Pablo, Gusttavo Lima, Limão com Mel, Léo Foguete e Mari Fernandez.