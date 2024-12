Nattan brinca com tamanho da cabeça de Rafa Kalimann, na véspera de Natal

O cantor Nattan e a ex-BBB Rafa Kalimann assumiram namoro no último dia 17, sendo este o primeiro Natal em que eles passam como um casal. Durante a ocasião, enquanto eles estavam juntos com a família, o cantor aproveitou para tirar uma brincadeira com Rafa, em que ele registrou nos stories do Instagram.

Rafa Kalimann aparece com um balde de cerveja na cabeça e na foto o cantor escreveu: "Achei um chapéu que coubesse nela".

Além desse registro, eles apareceram juntos em momentos fofos com a família. Enquanto ele publicava a brincadeira, ela postou uma foto em que eles aparecem se beijando.

Enquanto assumia o namoro com Rafa Kalimann no início deste mês, Nattan apareceu em um vídeo chamando o pai da artista de "sogro" e o irmão dela de "cunhado".

Durante a ceia de Natal, a mãe da ex-BBB recebeu uma homenagem especial do cantor. Em um dos vídeos postados por Rafa, Nattan aparece dizendo: "Tenho uma notícia muito especial para dar para vocês da família. É muito importante, só queria uma salva de palmas porque tenho a sogra mais linda do Brasil".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)