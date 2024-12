Nattan se declara para Rafa Kalimann cantando clássico de Roberto Carlos

Ao que tudo indica, a relação de Nattan e Rafa Kalimann está cada vez mais séria. Na última segunda (23), o cantor soltou a voz na música “Cama e Mesa”, clássico de Roberto Carlos, com direito a beijo e olhares apaixonados para a amada, com quem vem sendo visto há aproximadamente duas semanas.

O momento foi registrado pelo cantor Zé durante a festa de ontem. Nattan cantou a música do Rei, que fala sobre um homem apaixonado. Enquanto cantava, o forrozeiro dançou agarrado com a influenciadora, deixando os fãs ainda mais encantados com o casal.

Na última terça-feira (17), o artista passou o dia com a família da influenciadora para comemorar o aniversário do pai de Rafa. Além de compartilhar uma foto de casal, ele também chamando o aniversariante de “sogro”.