Rafa Kalimann e Allan Souza comemoram um ano de namoro: 'Amor e parceria'

Allan Souza Lima e Rafa Kalimann trocaram declarações de amor nesta terça-feira (5), nas redes sociais. O ator e a influenciadora comemoraram o primeiro ano de namoro com direito a um vídeo e legendas românticas no feed do Instagram.

"De um encontro que não tinha como correr porque a vida tava mexendo os pauzinhos há tempos pra fazer acontecer. Um ano do nosso primeiro dia, da cervejinha na Bambina cantando banda Magníficos e não vendo opção a não ser deixar sermos nós", postou Rafa.

Nos comentários, o ator se derreteu à declaração da amada. "1 ano de muito amor e parceria! Te amo, charme", escreveu ele.