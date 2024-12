Rafa Kalimann e Nattan aproveitam piscina em clima de romance

Em clima de romance, a influenciadora Rafa Kalimann e o cantor Nattan aproveitaram a manhã de hoje (23) para tomar um banho de piscina. Em um vídeo publicado nos stories, Kalimann e o artista aparecem se divertindo na maior sintonia, ao som do hit "Medley Canoa".

No registro publicado pela ex-BBB, os dois estão brincando. Rafa tenta ficar em pé nos ombros do cantor, mas não consegue na primeira vez. No outro storie, depois de várias tentativas, a influenciadora enfim sobe nos ombros do namorado.

Desde que repostou uma foto em que aparece ao lado do artista, esta é a primeira vez que a ex-BBB compartilha um momento com Nattan, apontado como seu novo namorado.