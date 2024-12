Rafa Kalimann e Nattan publicam fotos juntos e alimentam rumores de romance

A influenciadora digital Rafa Kalimann e o cantor Nattan movimentaram as redes sociais nesta terça-feira (17/12) ao trocarem mensagens afetuosas que aumentaram as especulações sobre um possível relacionamento entre os dois. O público reagiu à interação com entusiasmo, interpretando os posts como uma possível confirmação do romance. Até o momento, o casal não confirmou oficialmente a relação.

Na publicação de Nattan, compartilhada por Rafa Kalimann, os dois aparecem abraçados e com os corpos próximos. “Oie Rafaella”, escreveu o artista acompanhado de um coração e uma risada.

Rafa, por sua vez, repostou a foto em sua conta no Instagram, respondendo: “Oi Natanael”.

Os rumores de um possível envolvimento entre os dois começaram a surgir após diversas aparições em locais semelhantes. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, Nattan comentou sobre a relação com a ex-BBB.

“Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Já falei em um podcast que eu namoraria ela, alguns anos atrás”, disse o cantor. Ele destacou as qualidades de Rafa, chamando-a de “incrível, inteligente, linda e simpática”, disse.

Nattan negou que estejam juntos, mas deixou em aberto a possibilidade de algo acontecer. “Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [está rolando], mas pode acontecer”, afirmou ele.

Recentemente, o cantor confirmou o término de seu relacionamento com Layla Samylle, com quem esteve por cerca de quatro anos.

Rafa Kalimann também está solteira. Embora não tenha confirmado oficialmente o fim do relacionamento com o ator Allan Souza, o casal deixou de se seguir nas redes sociais e apagou as fotos juntos, o que aumentou as especulações sobre o término.