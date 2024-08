Belém é uma das capitais escolhidas para o lançamento do DVD do Nattanzinho

Será que podemos dizer que o cantor Nattan já é um pouco paraense? Ele já revelou que pode viver tranquilamente aqui. “Toda vez que venho aqui me sinto muito abraçado. Então, se eu puder passar 90% do meu ano aqui no Pará, pode contratar show do Natanzinho, que eu vou estar sempre por aqui”, disse o cantor em entrevista ao Grupo Liberal.

O artista que nasceu em Sobral, no Ceará, é figura frequente no calendário anual de eventos do Pará. Com shows lotados e apresentações de diversas labels, o cantor tem uma forte relação com o Estado e sempre que pode se declara ao seu público.

Gravação do DVD do Nattan (Marcelo Sa Barreto / AgNews)

Para celebrar mais um momento especial entre o Pará e Nattan, ele escolheu Belém para lançar o seu DVD "Estilo Nattanzinho”, no próximo dia 08. Sem revelar detalhes de como será esse lançamento, Nattan deu um gostinho aos seus seguidores no Instagram do que virá pela frente.

“Chegando o dia de lançamento do nosso projeto gravado em São Paulo com as outras músicas, tem Luan Santana, Mc Daniel, Mc Melody, grupo Deixa Falar. Estão muito legais as nossas músicas, vocês não têm noção! Dia 08, vamos fazer um lançamento, uma festa... vocês não têm noção!”, anunciou no seu stories no Instagram.

Com selo da Bis Entretenimento o evento será com muita interatividade e surpresas, os detalhes estão sendo mantidos em segredo ainda.

“Como sempre nossos eventos são marcantes, esse será mais um, porém, não podemos contar o que terá, mas garanto que ficará na história dos grandes eventos do Pará e do Brasil”, disse Aline Maroja, produtora da Bis Entretenimento.

"Estilo Nattanzinho" foi gravado iniciou o mês de maio, no Vila JK, em São Paulo, com algumas participações. O momento, além de ser marcado pelo feito profissional, ainda foi a celebração do retorno de Nattan aos palcos.

O cantor suspendeu a agenda de shows no fim de 2023, por cerca de três meses. Ele precisou cuidar da saúde e tratar uma infecção por H. Pylori. Essa parada veio logo após uma apresentação em Belém.

Nattanzinho apresentou pela primeira vez a label “Desmanttelo do Nattan” no Pará. A festa proporciona ao público uma experiência única, com o cantor fazendo a apresentação até o amanhecer do dia e conta com a presença de convidados dividindo o palco.

Além disso, Nattan esteve fazendo o seu show no mês de julho em Salinas, no festival Pé na Areia. Em junho ele esteve na primeira edição do Parárraiá, evento 90% gratuito. Por falar nisso, o cantor apareceu de surpresa na festa de lançamento do Parárraiá. Em um jantar privado, que contou com a presença de convidados, Nattan apareceu para celebrar o evento, sua carreira e a conexão com o público paraense.