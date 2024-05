Nattanzinho doa cadeira de rodas elétrica para fã com paralisia cerebral em Curionópolis, no Pará

O cantor Nattanzinho doou uma cadeira de rodas elétrica para uma fã com paralisia cerebral de Curionópolis, no interior do Pará. A iniciativa foi tomada depois que o artista desceu do palco, onde estava realizando um show, na madrugada desta sexta-feira (10/05), para conhecer a jovem Alane. Nattan percebeu que a moça precisava de uma nova cadeira para trazer conforto a ela.

Nos stories do Instagram, o cantor se comprometeu a entregar a cadeira de rodas elétrica na próxima semana para a fã. Nattan disse estar emocionado por proporcionar esse momento para a jovem. “(...) Para a mãe dela guiar ela melhor, dar maior conforto para ela. Que momento lindo a gente viveu ontem. Muito obrigada! É isso que a música me proporciona, que Deus me proporciona”, afirmou Nattanzinho.