Nattan prova pela primeira vez o tacacá: 'Uma delícia'; veja

Nattan é uma das atrações do Parárraiá e esteve presente no evento desta quinta-feira (09), de apresentação do São João da Amazônia, no restaurante Casa do Saulo, em Belém. O cantor falou sobre o público paraense e até provou o tacacá.

O forrozeiro revelou que nunca havia provado o tão famoso tacacá, mas não por falta de vontade, e sim, por ser alérgico a camarão.

Mas, em uma boa adaptação, o cantor provou sem o camarão, com apenas tucupi e jambu, o prato típico. No momento, em conversa com a imprensa, ele ficou surpreso ao descobrir as diferentes formas de consumir o tucupi e o jambu.

"Pensei que era só com camarão, por isso perdi tanto tempo. Mas é uma delícia", disse o cantor.