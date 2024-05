Parárraiá: Belém terá festival junino com shows nacionais; confira a programação

Em 2024, a quadra junina ganha novidades em Belém. Além das tradicionais manifestações culturais do estado, agora, a capital paraense recebe o Parárraiá, o São João da Amazônia. De 13 a 15 de junho, o estacionamento do Mangueirão vai ser palco de shows com atrações locais e nacionais, com entrada gratuita.

A organização do evento se prepara para receber 200 mil pessoas por noite e terá entrada totalmente gratuita. Além dos shows, a programação inclui brincadeiras típicas, danças, venda de comidas e outras atrações.

O novo projeto cultural, que promete agitar o mês de junho na capital paraense, foi apresentada nesta quinta-feira (09) em Belém, e é fruto da parceria do governo do estado, ministério do turismo e produtoras locais. O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho, o ministro do turismo, Celso Sabino, e o cantor atração do festival junino, Nattanzinho.

Aquecer a economia e turismo

Helder Barbalho, falou sobre a importância de promover um grande evento como este como estímulo para a economia e o turismo. “Em um passado muito recente, nós restringimos o Círio de Nazaré como o único evento que aquecia a economia. Nós precisamos estimular com que todos os dias, todas as semanas, todos os meses, grandes eventos possam estimular a economia para que nós possamos ter mais hotéis, para que nós possamos ter novos restaurantes, novos serviços”, disse.

O governador ainda disse que fez questão de manter a tradição dos concursos de quadrilha, estimular a competitividade e reconhecimento das manifestações culturais. “Tenho certeza de que não será apenas um momento de show, será um momento de cultura na veia, de estimular a cultura local, de fomentar e apoiar com que as manifestações culturais do nosso estado possam estar acontecendo”, finalizou.

Yvens Penna, representando a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, destacou a força da quadra junina em todo o país e reforçou a importância de colocar o estado na rota dessa grande festa. “O São João movimentou mais de R$ 6 bilhões no país, segundo o Ministério da Cultura. Nós temos aqui um público apaixonado pela quadra junina, e junto a isso podemos trazer oportunidade, prosperidade e renda para o povo paraense”, disse Yvens.

Calilo Kzam, é diretor da Bis Entretenimento, que faz parte desse projeto cultural. Ele destaca, assim como Helder, não só a importância de eventos como esse para a economia, mas também o incentivo ao lazer e à cultura. “Queremos trazer o movimento junino para o estado e o importante é levar a experiência de grandes shows.

Confira a programação:

13 de junho

Henry Freitas

Mari Fernandes

Luan Santana

14 de junho

Safadão

Matheus Fernandes

Hugo e Guilherme

15 de junho

Nattan

Manu

Dennis Dj

16 de junho

Xande Avião

Joelma

João Gomes