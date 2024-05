Soweto vem a Belém com turnê de comemoração aos 30 anos da banda; veja mais

A turnê especial de 30 anos de Soweto chega a Belém. O anúncio foi feito pela produtora Bis Entretenimento, nesta quinta-feira (09/05). A data do show ainda será divulgada, mas promete reviver grandes sucessos do pagode como "Tempo de Aprender", "Derê", "Antes de Dizer Adeus" e muitos outros.

Belo, Claudinho, Criseverton e Dado Olliveira se reunem novamente para comemorar as três décadas da banda, relembrando os sucessos eternos nos corações pagodeiros.

O primeiro show da turnê aconteceu em 19 de abril de 2024, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Durante a apresentação, transmitida pelo canal Multishow, Belo protagonizou um momento marcante, ao se emocionar no palco com a canção "Reinventar".

A banda que nasceu na Zona Leste de São Paulo, em 1993, coleciona hits que marcam gerações como "Farol das Estrelas", "Búzios e Tarô" e outros.