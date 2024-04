Belo comemora 50 anos em festa sem Gracyanne Barbosa

Em meio às polêmicas, o cantor Belo comemorou 50 anos nesta segunda-feira (22) e ganhou uma festa após um show no Rio de Janeiro. Porém, o evento não contou com a presença de Gracyanne Barbosa.

Na festa do cantor estavam presentes apenas Paulo Arthur, filho do cantor, e um produtor. Gracyanne, por sua vez, postou uma foto na academia horas antes do evento. As informações são do jornal Extra.

O cantor, inclusive, daria um festão de 50 anos nesta terça-feira (23) e os convites já haviam até sido enviados. A festa estava marcada para começar às 13h na Ilha Itanhangá, no Rio de Janeiro, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Porém, após o colunista Lucas Pasin divulgar o fim do casamento com Gracyanne Barbosa, na semana passada, Belo decidiu cancelar a comemoração. O casal estava junto há 16 anos.

A musa fitness chegou a admitir que nesse período se envolveu com o personal Gilson de Oliveira, mas afirmou que estava sozinha e que não houve traição. O atleta, por sua vez, alega uma armação de Belo para divulgar a turnê do Soweto e nega que tenha se envolvido com a influencer durante o casamento com o pagodeiro.