Em Belém, Nattan fala sobre o público paraense e diz: "Poderia passar 90% do meu ano aqui no Pará"

Nattan foi convidado especial do evento de apresentação do Parárraiá 2024, nesta quinta-feira (09), e é atração confirmada no festival junino. Com duas visitas confirmadas ao Pará nos próximos meses, ele falou com carinho sobre o público paraense e diz que já se sente em casa por aqui.

“Toda vez que venho aqui me sinto muito abraçado. Então, se eu puder passar 90% do meu ano aqui no Pará, pode contratar show do Natanzinho, que eu vou estar sempre por aqui”, diz o cantor.

VEJA MAIS:

Ele ainda diz que, além da hospitalidade, o público paraense é diferenciado. "Já vim fazer muito show aqui cansado, mas quando eu piso no palco, vejo aquela energia da galera e é combustível para a gente”, finalizou o cantor.

Nattan vem trazendo à cidade das mangueiras outra paixão na sua música: o São João. O forrozeiro conta sobre como gosta da festa e como gosta de poder “levar e trazer cultura” em todos os lugares que vai. “Eu amo o São João. E é muito legal ver essa tradição se espalhando para fora do nordeste. E eu adoro poder fazer parte disso”, disse.

O forrozeiro revelou que nunca havia provado o tão famoso tacacá, mas não por falta de vontade, e sim, por ser alérgico a camarão.

Mas, em uma boa adaptação, o cantor provou sem o camarão, com apenas tucupi e jambu, o prato típico. No momento, em conversa com a imprensa, ele ficou surpreso ao descobrir as diferentes formas de consumir o tucupi e o jambu.

"Pensei que era só com camarão, por isso perdi tanto tempo. Mas é uma delícia", disse o cantor.

O cantor se apresenta no dia 14 de junho no Parárraiá. O São João da Amazônia acontece nos dias 13, 14, 15 e 16 de junho, no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará. O evento será aberto ao público, com entrada franca.