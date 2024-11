Solteiro, Nattan fala sobre fim do namoro com Layla Samylle: ‘A gente precisou apartar’

O cantor Nattan está solteiro! Nesta terça-feira, 26, ele confirmou, em entrevista ao portal Leo Dias, que seu relacionamento com Layla Samylle chegou ao fim. Este não é o primeiro término do casal. Em maio deste ano, o artista já havia anunciado que não estava mais namorando a influencer. No entanto, o relacionamento foi retomado cerca de um mês depois, em junho.

"Infelizmente a gente acabou tendo que apartar, acho que são momentos diferentes, momentos diferentes da vida. Mas ela é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante e uma pessoa que eu vou levar pro meu coração sempre, mas, esse é um momento em que eu tô sozinho", afirmou o cantor ao site.

Embora tenha falado sobre o término, Nattan não entrou em detalhes, ressaltando que a separação ocorreu de maneira ‘bem saudável’ e que ambos estão ‘buscando coisas diferentes em momentos diferentes’.